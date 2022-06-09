الدفاع_الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز “سو-25” و13 مسيرة #أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" وكذلك 13 مسيرة أوكرانية، وإصابة 56 موقعا للقيادة، و127 موقعا لإطلاق النيران من وحدات المدفعية الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي صرح بأن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية قد بدأت بالفعل في إزالة الألغام من الطرق والغابات في الحديقة الوطنية "سفياتيي غوري" بالقرب من قرى "سفياتوغورسك" و"ياروفايا" و"ستودينوك" و"سوسنوفيه" التابعة لمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم اكتشاف وتدمير 126 عبوة ناسفة من مختلف الأنواع، نصبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون، بما في ذلك 54 لغما مضادا للدبابات.

ونتيجة لقصف بصواريخ جوية عالية الدقة في منطقة قرية "نوفوغراد-فولينسكي" التابعة لمنطقة جيتومير، تم تدمير معسكر تدريب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يتم فيه إعداد المرتزقة الأجانب.