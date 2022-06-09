ضبط 600 ألف منتج إنارة مخالف للمواصفات السعودية المتعلقة بكفاءة الطاقة

واستهدفت الجولات 127 مستودعًا؛ 32 في المنطقة الوسطى، و74 في مكة المكرمة، و10 في المنطقة الشرقية، و9 في جازان، ومستودعين في نجران، نتج عنها ضبط 593486 منتجًا مخالفًا، و3 مستودعات غير مطابقة، و124 مستودعًا مطابقًا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.