صدور موافقة #خادم_الحرمين على تعيين 5 أعضاء بمجلس إدارة #البنك_المركزي

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من غير موظفي الحكومة.

وأوضح البنك المركزي –عبر موقعه الإلكتروني- أن الأمر الملكي رقم 69117 وتاريخ 6 ذو القعدة 1443هـ الموافق 5 يونيو 2022م تضمن الموافقة الكريمة على تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي:

1. حمد بن سعود السياري.

2. خالد بن أحمد الجفالي.

3. المهندس راشد بن عبدالعزيز الحميد.

4. الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر.

5. شيلا بنت عذيب الرويلي.

من جانبه، رفع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة.

كما سأل الله -عز وجلّ- لجميع الأعضاء التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وضمان قيام البنك المركزي بأداء أعماله ومهامه؛ والإسهام في مواصلة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.