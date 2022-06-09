حبس رابح ماجر أسطورة الجزائر 6 أشهر

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ستة 6 أشهر وتغريم أسطورة الكرة الجزائرية السابق رابح ماجر بغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري.

وأدانت محمكة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة اللاعب الدولي السابق رابح ماجر وأحد شركائه وقضت بالحبس 6 أشهر سجنا نافذا عن جنحة التصريح الكاذب، وتبرئتهما من بقية الجنح وهي "النصب والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة".

وبحسب ما أوردته صحيفتى النهار والشروق الجزائرية فقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام ماجر وشريكه بأن يدفعا للطرف المدني وهي الوكالة الوطنية للإشهار مبلغ 500 ألف دينار جزائري عن كافة الأضرار.