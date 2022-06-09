مفاجأة.. محمد صلاح قد ينتقل للدوري السعودي قريبا

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل اللاعب المصرى محمد صلاح لاعب وإمكانية انضمامه للدوري السعودي.

وقال موقع "سعودى" إن محمد صلاح مرشحًا بقوة، للانتقال إلى دورى المحترفين السعودى، خلال السنوات القليلة المقبلة باعتباره أحد أعظم المحترفين العرب فى الملاعب الأوروبية عبر التاريخ، بعدما حقق العديد من الإنجازات الخالدة فى عالم الساحرة المستديرة.

وأشارت الموقع إلى أن وليد الفراج الإعلامى السعودى ألمح لإمكانية انضمام صلاح لنادى اتحاد جدة مستقبلًا، كونه من الممكن أن يلعب فى الدورى الإسبانى لمدة 4 سنوات وبالتحديد حتى يونيو من عام 2027، على أن ينتقل بعدها إلى الملاعب السعودية، لإنهاء مسيرته الكروية.