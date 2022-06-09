بتداولات 5.6 مليارات ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 7.59 نقطة ليقفل عند مستوى 12603.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 151 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 323 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، تكافل الراجحي، الحمادي، تعليم ريت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، أنعام القابضة، أيان، سدكو كابيتال ريت، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الخبير ريت، بترو رابغ، الإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك للمغذيات الزراعية، اس تي سي، دار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 34.03 نقطة ليقفل عند مستوى 22240.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 231 ألف سهم تقاسمتها 1560 صفقة.