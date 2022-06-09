رابطة الدوري الإنجليزي تضع قواعد جديدة لتنظيم الجماهير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مناقشة ملف سلوك الجماهير واتفقت على اتخاذ تدابير واجراءات قوية قبل بداية الموسم المقبل، لضمان خلق بيئة آمنة لكل مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك خلال الاجتماع العام السنوي للرابطة الذى أقيم اليوم، الخميس.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي: "ستتناول مجموعة الإجراءات الجديدة، العمل على حل مجموعة من التحديات في الملاعب مثل الصواريخ والألعاب النارية واقتحام الملعب."

وأوضح ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "من الضروري أن يشعر الجميع بالأمان في كل مباريات كرة القدم."

وتابع: "يجب تذكير المشجعين بأنه من غير القانوني دخول الملعب في أي وقت. ولكي نكون واضحين ، هذه المنطقة مخصصة لكرة القدم بشكل لا لبس فيه ، ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يخشى اللاعبون أو المديرون أو مسؤولو المباريات أو الموظفون على سلامتهم، تمامًا كما يجب أن يظل المشجعون في حماية وأمان تام خلال تواجدهم بالمدرجات."