متحدث «الحج» يكشف ضوابط الموسم الحالي وطرق الحجز الآمنة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، اليوم الخميس، إن هناك عدة ضوابط للحج هذا العام، تم اتخاذها بعد اجتماعات مع الجهات المعنية وذلك لضمان صحة وأمن الحجاج.

وأضاف سعيد خلال مداخلته في قناة "الإخبارية" اليوم الخميس أنه يتعين أن يكون الحاج من الفئات العمرية أقل من 65 عامًا ميلادياً، وأن يكون استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا في المملكة.

وأشار إلى أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، لإعطاء فرصة لأكبر قطاع من المسلمين حول العالم، مشيرا إلى أن هناك طريقتين فقط لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة وهي الموقع الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا.