ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في #الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات الهندية والإثيوبية والسورية والمصرية لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام (4) آليات تعود ملكيتها للمواطن، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.