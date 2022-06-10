«الشيوخ الأمريكي» يوافق على مشروع قانون بوقف برنامج المسيرات الإيرانية #عاجل

الوئام- وكالات:

أعلن السناتور الأمريكي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن اللجنة وافقت على قانون رقم 6089 الخاص بإيقاف الطائرات بدون طيار الإيرانية.

وأوضح السناتور الأمريكي، في بيان ، أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لوقف برنامج الطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أن مشروع القرار يهدف لمنع إيران والميليشيات الموالية من حيازة مسيرات هجومية.

ونوه أيضا أن القرار يهدف إلى محاسبة إيران على زعزعة استقرار المنطقة، حيث تزود ميليشيات الحوثيين الإرهابية بمسيرات تستهدف المملكة والإمارات.

وتابع قائلا : ” مسيرات إيران تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفا أن إيران رعت الهجوم بالمسيرات على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العام الماضي”.

ونوّه أن الموافقة الأمريكية تأتي بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان مواكبة وقوف القانون الأميركي بوجه الاعتداءات الإيرانية، ومحاسبة طهران على أفعالها المزعزعة للاستقرار.