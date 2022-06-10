«#الصحة» تعلن تسجيل 932 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (10 يونيو 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 659 حالة تعافي و حالتي وفاة، و 99 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 776,137 الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 758,188 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9167 حالة وفاة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (328)، جدة (153)، الدمام (114)، مكة (37)، الهفوف (35).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (189)، جدة (148) ، الدمام (56) ، مكة (39)، المدينة (28).