بسبب غزو أوكرانيا.. “ماي برجر” بديلا لـ “ماكدونالدز” في روسيا

تخطط الشركة التي استحوذت على المطاعم السابقة الخاصة بماكدونالدز في روسيا لإعادة فتحها بشعار جديد قائم على البرجر والبطاطس يوم الأحد، عندما تحتفل البلاد بالعطلة الوطنية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وباعت سلسلة المأكولات السريعة الأمريكية شبكتها المؤلفة من 850 مطعما في روسيا لأليكسندر جوفور الذي يمتلك رخصة تشغيل مطاعم ماكدونالدز، الشهر الماضي بعدما أغلقتها في آذار/مارس الماضي ردا على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وتخطط شركته لإعادة فتح أول 15 مطعما في مدنية موسكو وما حولها تحت اسم جديد في 12 حزيران/يونيو الذي يوافق الاحتفال بـ" يوم روسيا".

ولم تكشف الشركة بعد عن اسم سلسلة المطاعم، رغم أن تطبيقها على الموبايل تغير إلى "ماي برجر" اليوم الجمعة.

كانت ماكدونالدز توظف نحو 62 ألف شخص في روسيا وأصبحت الإزالة السريعة لحرف الـ"إم" الذي كان على شكل أقواس ذهبية لحظة رمزية في الهجرة الجماعية للشركات الأجنبية من البلاد ردا على الحرب الروسية.

وكان جوفور يحمل ترخيصا خاصا بماكدونالدز منذ 2015، وقام بتشغيل 25 مطعما في سيبيريا.

وقالت الشركة الأمريكية إنه وافق على الإبقاء على الموظفين لعامين على الأقل بناء على شروط مماثلة بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الحالية للموردين والملاك والمنافع في إطار عملية البيع.