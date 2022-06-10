عاجل.. توضيح من #الاحوال_المدنية بشأن تغطية شعر النساء في بطاقة الهوية

نشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المتخصص في الرد على المواطنين، ضرورة الالتزام بالزي الرسمي السعودي عند استخراج الهوية الوطنية، نافيا مانُشر حول إلغاء إلزامية تغطية شعر الرأس والعنق للنساء.

وقالت "التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق يختص بالفئات العمرية من (10) إلى (14) سنة وبعض الحالات المرضية".

ونصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية على أن تكون الصورة الشخصية والملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبالملابس المدنية للمملكة وبمقاس 4 في 6.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، كما يجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق.