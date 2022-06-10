معلنو #بوابة_الشرق.. المتضررون يطالبوننا بالمصداقية ويتهمونا بالتضليل #عاجل #متضرر_بوابه_الشرق

اشتكى عدد من المستفيدين من مشروع "بوابة الشرق" بالرياض التابع لبرنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص، من سوء الخدمات ومخالفة بعض بنود العقود المتفق عليها.

ودشّن المتضررون من المشروع الكبير وسما على موقع “تويتر”، تحت عنوان "متضرر بوابة الشرق"، كشفوا خلاله عن معاناتهم، مطالبين بالتعويضات.

وبحسب المغردون تنقطع الكهرباء باستمرار فضلا عن ضعف الخدمات الأخرى.

وغرد حساب حمل اسم "محمد العنزي": "نتمنى المصداقية في وعودهم بإطلاق التيار الكهربائي وعدم سحب العدادات من الملاك بدون أي سبب من الأسباب".

وكتب محمد البقمي: "ضربتين بالراس توجع مو معقولة الواحد يدفع إيجار وقسط البيت بنفس الوقت، والمطور لا خلص البيوت ولا شغل الكهرباء، المواطن قاعد يستنزف أمواله بدون أي فائدة".

الشكاوى المتوالية دفعت الفنان فايز المالكي والذي قدم إعلانا للمشروع للتغريد عن الأزمة، وقال: "بوابة الشرق.. أنا عملت لكم إعلان الناس تلومني كثير لأن إعلاني ما فيه مصداقية.. لازم توضحون للناس إيش المشكلة وليه يشتكون".

وأضاف: "قلتم 300 فيلا جاهزة للسكن. طيب إيش المشكلة لازم توضحون للناس، تراهم شارين بيوت مو صحن مقلقل".

وتابع: "ردوا على الناس من حقهم يعرفون السبب ومن حقي أبين مصداقيه الإعلان.. اللي شفته حقيقة من التخطيط والإنجاز.. وكل شي رائع لكن العالم قاعدة تسأل وودهم ببيان يوضح إذا فيه مشكلة مع التحية لكم".