«الحج»: 390 ألف طلب حج عبر «اعتمرنا».. وهذا آخر موعد للتسجيل

قال المهندس هشام السعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، إن أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ تجاوزت 390 ألف طلب، عبر تطبيق اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.

وأضاف السعيد في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية": "كما تعلم العدد الإجمالي لحجاج هذا العام هو مليون حاج من خارج المملكة بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين".

وتابع أن عدد مَن يتقدمون بطلب الحج يتغير كل دقيقة منذ بدء مرحلة التسجيل على التطبيق.

وأشار إلى أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل هو منتصف ليل يوم السبت، ثم تبدأ عمليات الفرز والقرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج وإبلاغهم باختيارهم ومنحهم صلاحية 48 ساعة لاستكمال دفع أجور الباقات التي قاموا باختيارها ليتم لاحقا إصدار تصريح الحج لهم.