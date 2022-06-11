ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 65 مليار ريال

سجل حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً من 17.11 مليار ريال في عام 2019 لتصل إلى 65 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2021.

وكشف ثامر السعدون، الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، عن ارتفاع نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية لتصل إلى 94% بنهاية 2021 .

وأشار إلى أن أهم إنجازات البرنامج على مختلف الأصعدة، تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الواعدة، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وذكر أن البرنامج يعمل على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا للرؤية، ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي أهدافها، تشمل: تسهيل ممارسة الأعمال، وتطوير قطاع التجزئة، ودعم الشركات الوطنية لتعزيز ريادتها عالمياً، وتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.