وزارة الحج والعمرة تكشف أسباب تعذر تسجيل بعض رغبات حجاج الداخل

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن أسباب تعذر تسجيل بعض رغبات الحج وظهور رسالتي خطأ، والهوية مسجلة مسبقًا عند التسجيل.

وقالت الوزارة، في ردها على بعض الاستفسارات بهذا الشأن، إنه يجب لتجنب ظهور رسالة خطأ عند التسجيل أن يكون رقم الهوية أو تاريخ الميلاد مطابقين للمعلومات المُسجلة لدى وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أنه لقبول إدخال تاريخ الميلاد إن كان المُسجل مواطنًا يجب أن يستخدم التاريخ الهجري، أما إذا كان مقيمًا فيستخدم التاريخين الهجري أو الميلادي.

وبيّنت أنه يجب ألا يكون صاحب الهوية مسجلًا في رغبة حج أخرى مع شخص آخر حتى لا تظهر رسالة الهوية مسجلة مسبقًا، موضحة أنه يتطلب التسجيل في رغبة حج منفصلة أو كمرافق إلغاء الطلب السابق.