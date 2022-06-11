ميندي يواجه شبح الرحيل عن ريال مدريد

يواجه الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، شبح الرحيل عن الملكى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان النجم الفرنسي فيرلاند ميندي قد انتقل إلي ريال مدريد قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي فى صيف 2019، وبعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وذكرت صحيفة "آس"الإسبانية أن تعاقد ريال مدريد مع الدولي الألماني أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي سيقلل فرص ميندي فى اللعب مع الميرنجي الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن دخول روديجير فى تشكيل ريال مدريد سينقل النمساوي دافيد ألابا إلى مركز الظهير الأيسر، وهو ما يلغى دور الفرنسي فيرلاند ميندى مع الملكي فى هذا المركز بالموسم الجديد 2022-2023.