تفاصيل مكالمة مدرب بايرن ميونخ مع ساديو ماني لضمه للبافاري

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تواصل جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، مع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، لإقناعه بالانضمام إلى البافاري الصيف المقبل.

يرتبط السنغالي ساديو ماني بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023، وسط تقارير تربطه بالإنضمام إلي بايرن ميونخ.

وحسبما نشرت شبكة "سكاي سبورتس"الإنجليزية، فإن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، تحدث هاتفيًا مع السنغالي ساديو ماني، لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى العملاق الألماني في الموسم القادم، لدعم هجوم البافاري تحسبًا لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وأكملت، أن ساديو ماني أخطر ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، برغبته في الإنضمام إلى البافاري، في انتظار تقديم العرض المناسب لـ ليفربول للسماح له بالرحيل.