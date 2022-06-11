بسبب راتبه الكبير.. برشلونة يبحث عن عرض لرحيل بيكيه

كشفت تقارير صحفية كتالونية اليوم، السبت، أن برشلونة بدأ يفكر فى كيفية التخلص من مشاكل مدافعه جيرارد بيكيه نظرا للشكوك بشأن مشاكله البدنية وإصاباته المتكررة الموسم الماضي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن النادي يعتقد أنه غالبًا ما يكون فى قلب الإعصار بسبب خلافاته وأعماله البعيدة عن كرة القدم، كما يبدو أن بقاء بيكيه مع الوضع الاقتصادى الذى يعيشه النادي حالياً بات مشكلة، حيث يتلقى الدولى الإسباني السابق 19 مليون يورو صافية فى الموسم.

وأضافت الصحيفة، أن النادى يدرك أن أداءه فى سن 35 عامًا لا يتماشى مع المبلغ الذى يتقاضاه، ولكن لا يزال أمامه موسمان آخران فى عقده الحالي، حيث يمثل راتبه فى الوقت الحالي عبئًا كبيرًا على النادى الذى يحتاج إلى خفض فاتورة رواتبه.