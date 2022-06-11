مظاهرات عارمة في أمريكا ضد “العنف المسلح”

يستعد عشرات الآلاف من المتظاهرين لتنظيم تجمعات ومسيرات في العاصمة الأمريكية واشنطن وأنحاء البلاد‭ ‬يوم السبت، لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في تكساس.

وقالت منظمة (مسيرة من أجل حياتنا)، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعا يوم السبت، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس انجليس وشيكاجو.

وجلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن، بعد أسابيع من مقتل 17 شخصا في مدرسة مرجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند، مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونجرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.