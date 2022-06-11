صحيفة الوئام الالكترونية
الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت 91 خرقًا للهدنة الأممية في 24 ساعة
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أخبار دوليّة
الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت 91 خرقًا للهدنة الأممية في 24 ساعة
متابعات - الوئام
11 يونيو 2022
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أعلن الجيش اليمني، اليوم، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 91 خرقًا للهدنة الأممية يوم الجمعة.
صحيفة الوئام الالكترونية
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