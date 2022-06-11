رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يقيل المدير الفني على الهواء

قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة معني بالدفاع عن كل الفرق، ولا يليق أن يقال أنه خبأ خطاب الاتحاد الأفريقي بشأن استقبال نهائي أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرسل أحد خطاب للاتحاد الأفريقي العام الماضي، ولعب الأهلي النهائي بالمغرب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، «احنا زعلانين على الهزيمة من إثيوبيا وبمستوى المنتخب، وإيهاب جلال لم يكمل 10 أيام».

ولفت جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن بداية كيروش كانت خطأ وكذلك بداية كوبر وبعدها وصل للنهائي، ولم يمنح أحد الفرصة للمدرب الحالي إيهاب جلال.

وتابع: «كلفت حازم إمام وبركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين أجانب ليكون بديل لإيهاب جلال».