صحيفة الوئام الالكترونية
انتهاء المدة المقررة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة
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الأخبار المحلية
انتهاء المدة المقررة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة
متابعات - الوئام
12 يونيو 2022
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الحج والعمرة
انتهت المدة المقررة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة، على أن يتم إعلان المرشحين، اليوم.
صحيفة الوئام الالكترونية
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