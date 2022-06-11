الأخبار المحلية

انتهاء المدة المقررة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة

متابعات - الوئام
12 يونيو 2022 · < 1 minute
الحج والعمرة
الحج والعمرة

انتهت المدة المقررة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة، على أن يتم إعلان المرشحين، اليوم.