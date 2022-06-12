الأربعاء المقبل.. آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة بالعام الدراسي الحالي

يدخل الطلاب والطالبات ومعلموهم الأربعاء المقبل بآخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام الدراسي، وذلك يومي الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة الشهر الجاري، الموافق 15-16 يونيو الجاري.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع المطولة عطلة جديدة، وضعتها وزارة التعليم في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام؛ إذ يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة، أو إضافة يومَي الأربعاء والخميس.

وقضى الطلاب ومعلموهم خلال العام الدراسي الحالي إجازات امتدت شهرين و9 أيام، تشمل 12 إجازة دراسية، منها 7 إجازات نهاية أسبوع مطولة؛ إذ كان عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي (69) يومًا، باحتساب إجازة بين كل فصل وآخر، وإجازة نهاية الأسبوع المطولة.

وفيما يلي أيام الإجازات لنهاية الأسبوع المطولة التي كانت خلال العام الدراسي الحالي، وجاءت وفقًا للتقويم الدراسي الجديد المتضمن 3 فصول دراسية:

1- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 11-12 ربيع الأول 1443.

2-إجازة نهاية أسبوع مطولة: الخميس 29 ربيع الأول 1443.

3-إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد 15 جمادى الأولى 1443.

4- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 1-2 رجب 1443.

5- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 22-23 رجب 1443.

6- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 24-25 شوال 1443.

7 - إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأربعاء والخميس 16-17 ذي القعدة 1443