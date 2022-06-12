الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من 150 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم بنحو 1.25 في المائة، والتي تعادل 155 نقطة، ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12446 نقطة.

ويأتي تراجع السوق المحلية على خلفية هبوط الأسواق العالمية نهاية الاسبوع الماضي. فيما قادت أسهم قطاع البنوك الطاقة الضغط على حركة المؤشر العام، خلال مطلع التعاملات.

وقفز سهم "اس تي سي" خلال تعاملات اليوم بالحد الأعلى (10 في المائة) ليتداول السهم عند مستوى 110.4 ريال، قبل تراجعه بعد ذلك بشكل طفيف إلى 109 ريالات.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم، أن مجلس الإدارة قد قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 150 في المائة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 10 شركات باللون الأخضر و 173 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 28 شركة على ثبات.