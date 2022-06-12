46 مئوية.. المدينة المنوّرة تسجل أعلى درجة حرارة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل المدينة المنوّرة 46 درجة، فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجل كل منظم القنفذة وجازان والوجه، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85 % .