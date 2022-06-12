الموانئ_السعودية تسجل 23.7% ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة

أعلنت الموانئ السعودية، عن تسجيل ارتفاع في حجم المناولة للحاويات خلال شهر مايو الماضي نسبته 1.38% لتصل إلى 600,107 حاويات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الموانئ أن أعداد الحاويات الصادرة حققت زيادة ملحوظة بنسبة 2.57% بإجمالي 175 ألف حاوية، فيما شهدت أعداد الحاويات الواردة تراجعًا طفيفًا نسبته 0.64% مُسجلة 176 ألف حاوية، فيما زاد عدد حاويات المُسافنة في الموانئ السعودية لتصل إلى 247 ألف حاوية بزيادة 2.01% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأبانت أن إجمالي حجم البضائع المناولة بلغ نحو21 مليون طن بزيادة تصل نسبتها إلى %23.70، حيث شهدت البضائع العامة زيادة ملحوظة نسبتها 21.86% لتصل إلى 810 آلاف طن، وارتفع حجم البضائع الصلبة بنسبة 2.46% بإجمالي أكثر من 4 ملايين طن، كما زادت البضائع السائلة بنسبة بلغت 30.74% مُسجلة أكثر من 15 مليون طن عن مثيلتها في مايو 2021م، وذلك نتيجة تنظيم عمليات إجراءات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ السعودية وما توليه الهيئة من أهمية لتمكين مختلف القطاعات الحيوية والصناعات الوطنية في المملكة.

وأضافت أن أعداد السفن سجلت 1,020 سفينة بزيادة 3.03%، وبلغ إجمالي عدد المركبات 81,737 مركبة بزيادة 42.33%، فيما انخفض إجمالي أطنان المواد الغذائية بنسبة 6.50% لتصل إلى نحو 2 مليون طن عما كانت عليه في مايو الماضي.

وشهدت الموانئ السعودية خلال شهر مايو لعام 2022م استقبال 54 ألف راكب بزيادة 16.38%، وتفريغ عدد 459 ألف رأس ماشية مستوردة بارتفاع بلغت نسبته 181.64% بما يعزز منظومة الاستيراد والتصدير ويحفز النمو الاقتصادي الوطني.