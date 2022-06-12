بايرن ميونخ يحسمها: ليفاندوفسكي لن يرحل إلى برشلونة

أغلق نادي بايرن ميونخ الألماني الباب أمام رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن بايرن ميونخ، بعدما أعلن في وقت سابق رغبته في خوض تحدٍ جديد في الصيف الجاري، بينما تريد إدارة النادي الألماني الاحتفاظ بخدماته، خاصة أنه يُعد هدّاف الفريق.

ويُعد ليفاندوفسكي محل اهتمام قوي من قِبل نادي برشلونة الإسباني، الذي يرغب في الحصول على خدماته في الصيف.

من جانبها، نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية، تصريحات حسن صالح حميديتيش، مدير بايرن ميونخ، قائلًا: "روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2023".

وأضاف: "نحن سعداء بوجود ليفاندوفسكي هنا، أعتقد أن الأمور ستصبح أكثر هدوءًا الآن".

وتابع: "نحن نعرف ما لدينا معه، وهو كذلك، لقد تحدثنا عن تصريحاته العلنية، وعلينا أن نهدأ جميعًا".