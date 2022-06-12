باريس سان جيرمان يتفق مع بوتشيتينو على فسخ التعاقد وديًا

أفادت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية في تقرير لها أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فسخ عقد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وأشارت الصحيفة أن هناك اتفاق تم لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفان، بعد عام ونصف فقط من تولى المدرب مهمة الفريق.

وكان خروج النادي الفرنسي من ريال مدريد الإسباني في دور الـ 16 بدوري الأبطال العام الماضي، بمثابة السبب الرئيسي وراء إقالة المدرب.

وأصبح أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان قاب قوسين أو أدنى من تولي منصب المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية.