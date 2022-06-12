فيفا يعقد جلسة حاسمة لتطبيق تقنية التسلل نصف الآلي في مونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي عن اجتماع هام في الدوحة، لمناقشة تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي.

وتم إختبار تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي، في كأس العالم للأندية الأخيرة، وظهرت بشكل جيد في الكشف السريع عن حالات التسلل أثناء مراجعتها بتقنية الفيديو.

أصدر فيفا بيانًا رسميًا، قال فيه "لا يزال نظام التسلل النصف آلي بحاجة للتقييم قبل اتخاذ القرار النهائي".

ويدرس الإتحاد الدولي لكرة القدم، تقنية التسلل النصف ألي وإمكانية تطبيقها في كأس العالم 2022، بالإضافة إلي دراسة قرار تثبيت الـ 5 تبديلات بشكل دائم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بداية من 21 نوفمبر المقبل.