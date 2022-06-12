مارسيلو يرحل عن ريال مدريد بعد 15 عامًا بقميص الملكي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي رحيل قائده البرازيلي مارسيلو بعد إنتهاء عقده مع الملكي بنهاية موسم 2021-2022.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرازيلي مارسيلو مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري، ومع عدم وجود مفاوضات بين الطرفين حول تجديد عقده على مدار الموسم الماضي سيرحل البرازيلي بعد 15 عامًا داخل جدران "سانتياجو برنابيو".

أصدر النادي بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على رحيل مارسيلو، مضيفًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا، الإثنين 13 يونيو، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لتكريم البرازيلي قبل الرحيل في مقر نادي ريال مدريد بحضور، فلورنتينو بيريز.