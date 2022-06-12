النيابة العامة: لا يجوز تشغيل الطفل قبل سن 15 عاماً

أكدت النيابة العامة عدم جواز تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 عاماً وذلك استنادًا إلى نظام حماية الطفل ونظام العمل، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

ونشر حساب النيابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، مادة من نظام حماية الطفل تنص: "دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة".

كما نشرت النيابة مادة من نظام العمل تنص: "لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير المختص أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، ويجوز له أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة وفق النظام".