إسرائيل تهدد بضربات كبيرة جدا بحربها المقبلة «في لبنان»

قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن التهديد النووي وإطلاق الصواريخ والقذائف من كل الجبهات أخطر ما يواجهه الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "سندمر كل هدف مرتبط بالصواريخ والقذائف في الحرب المقبلة مع لبنان.. قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو في لبنان".

وتابع: "لدينا خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات وغيرها في لبنان.. سنوجه ضربات كبيرة جدا في الحرب مع لبنان لكننا سننذر السكان ونسمح لهم بمغادرة مناطقهم".