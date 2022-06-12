أخبار الرياضة

#الأخضر إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على فيتنام #السعوديه_فيتنام

12 يونيو 2022 · < 1 minute

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على فيتنام 2-0.