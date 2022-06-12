صحيفة الوئام الالكترونية
#الأخضر إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على فيتنام #السعوديه_فيتنام
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أخبار الرياضة
#الأخضر إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على فيتنام #السعوديه_فيتنام
12 يونيو 2022
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تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة بعد فوزه على فيتنام 2-0.
صحيفة الوئام الالكترونية
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