بايرن ميونخ يعلن عن ضم ساديو ماني خلال ساعات

أكد الصحفى الإيطالى فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، أن نادى بايرن ميونخ أصبح قريبًا للغاية من إتمام صفقة التعاقد مع النجم السنغالى ساديو مانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ويرتبط السنغالي ساديو ماني بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023، وسط تقارير تربطه بالإنضمام إلى بايرن ميونخ.

وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بايرن ميونيخ قريب من إتمام صفقة التعاقد مع ساديو ماني".

وأضاف "سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية قريبا. سيتم تقديم عرض جديد إلى ليفربول للتوصل الى اتفاق. المفاوضات مستمرة".