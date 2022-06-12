لجنة المسابقات تؤجل مباريات الجولتين 29 و30 من بطولة الدوري

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارا بتأجيل الجولتين التاسعة والعشرين والثلاثين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتم لعبها يومي الخميس 23 يونيو الجاري، والإثنين 27 من الشهر ذاته.

ووفقاً لما أعلن حساب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، يأتي قرار تأجيل الجولتين بناءً على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، نظراً لتأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى نصف النهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وكان من المقرر أن تلعب مباريات الجولة 29 السبت المقبل، فيما تجري مباريات الجولة الـ30 «الأخيرة» 23 من الشهر ذاته.