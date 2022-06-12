عاجل .. بايدن يزور السعودية الشهر القادم .. والبيت الأبيض سيعلن موعد قدومه الإثنين

يتوجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى المملكة الشهر المقبل في زيارة سيعلن عن تفاصيلها وموعدها البيت الأبيض، يوم الإثنين القادم.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال،اليوم، إن البيت الأبيض يخطط للإعلان في وقت مبكر من يوم الاثنين عن رحلة للرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية وفقًا لمسئولين على دراية مباشرة بالخطط .

وقال المسؤولون إن بايدن سيسافر إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل كجزء من رحلة أوسع إلى المنطقة تشمل التوقف في إسرائيل. وقال أحد المسؤولين إن جدول الأعمال يتضمن حاليا لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.