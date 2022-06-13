«علقت رأسه بالشباك».. موظف بالتعداد السكاني ينقذ حياة طفل أثناء عمله (فيديو)

روى الباحث الميداني في التعداد السكاني، ماجد العنزي، تفاصيل تمكنه من إنقاذ طفلاً من من الاختناق أثناء عمله في تعداد السعودية 2022.

وقال خلال لقاء مع برنامج" الراصد" بقناة "الإخبارية " أنه أثناء عمله جاء إليه طفل لم يتعدى عمره 10 سنوات وقال له أن شقيقه يختنق، ورأسه معلق بالشاباك، ولا يستطيع التنفس.

وأوضح أنه علم من الطفل أن والديه كانا خارج المنزل فسارع بتقديم المساعدة، محاولا إخراج رأسه من الشباك لكنه لم يستطيع، وتواصل مع الدفاع المدني والإسعاف، وتم إنقاذ الطفل.