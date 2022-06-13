انخفاض #أسعار_النفط في تعاملات بداية الأسبوع .. و”#برنت” يسجل 119 دولاراً للبرميل

هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين اليوم الاثنين، بعد أن أدى تزايد الإصابات بـ"كورونا" في العاصمة الصينية بكين، إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.48% إلى 119.95 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 118.81 دولار للبرميل منخفضا 1.86 دولار أو 1.54%، وفقا لـ"رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة للخامين أكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الأسعار بعد أن حذر المسؤولون الصينيون يوم الأحد من تفش "شرس" لـ"كوفيد-19" في العاصمة وإعلانهم خططا لإجراء اختبارات جماعية في بكين حتى يوم الأربعاء.