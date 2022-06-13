الأخبار الإقتصادية

” #الحبوب” تبدأ صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي #القمح المحلي

متابعات الوئام
13 يونيو 2022 · < 1 minute
ارتفاع أسعار القمح
ارتفاع أسعار القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الأولى من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (94.590.253) ريالًا، لصافي كمية (55.699) طنًا، وذلك لعدد (258) مزارعًا، منهم عدد (72) مزارعًا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، فيما بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (210.875) طنًا لعدد (1019) مزارعًا.