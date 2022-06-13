في مقدمتها سبب تأخر صدور الأهلية.. «الموارد البشرية» توضح أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام ⁧‫#الضمان_الاجتماعي_المطور #عاجل

الوئام – فريق التحرير:

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها "العناية بالعملاء" على أبرز الأسئلة الشائعة التي وردت إليها حول نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أن احتساب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريا يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وفيما يلي أهم إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة التي وردت للوزارة من المستفيدين.

ما سبب تأخر مدة معالجة الاعتراضات، وتجاوز المدة المحددة 60 يوما؟

تتطلب دراسة عدد من الاعتراضات مزيدا من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى ويجري العمل على الربط الإلكتروني مع هذه الجهات حالية، كما تعمل الوزارة على تقليص هذه المدة.

ما سبب تأخر صدور الأهلية، بعد قبول الاعتراض (قبول نهائي)؟

بعد قبول الاعتراض (قبول نهائي) سوف تظهر نتيجة الدراسة للمستفيد مباشرة؛ وسيدرج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة التي يعلن عنها بشكل شهري، ويعقب ذلك مباشرة صرف المعاش، ولا يستلزم من قبول الاعتراض تحول نتيجة الأهلية إلى مؤهل مع لزوم صرف الدفعة متى كان قرار دراسة الأهلية استحقاق المعاش للشهر محل الاعتراض

ما هو سبب نقص الدفعات المالية؟

احتساب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريا يكون بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

متى تودع المعونة الخاصة برمضان للمؤهلين في الدفعة الخامسة حيث كانت حساباتهم البنكية تحت التدقيق والآن تم التحقق منها؟

تم صرف معونة رمضان للمستفيدين المؤهلين، وستودع مبالغ المستحقين والذين كان المانع من إيداع المكرمة لهم التحقق من رقم الآيبان خلال الشهر الحالي.