“البنوك السعودية” تنشر مكالمة حقيقه لمحتال

نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، مقطعاً صوتياً لمكالمة حقيقية جرت بين أحد العملاء وشخص مُحتال حاول خلالها الأخير الحصول على معلومات الحساب البنكي للعميل.

وحاول المُحتال بعد اختيار "اسم مزيف" له وتعريف نفسه للعميل بأنه يعمل موظفاً بأحد البنوك إقناعه بتقديم المعلومات الخاصة بحسابه له من أجل تحديثه، قبل أن يهدده بإيقاف الحساب في ظل رفضه الاستجابة لطلبه.

ودعت اللجنة، العملاء إلى تجاهل المكالمات التي يقوم بها المحتالون ويهددون بإغلاق الحسابات للحصول على المعلومات، مع الإبلاغ عنهم وإرسال أرقامهم إلى رقم "330330".