بـ46 مئوية.. «#مكة» تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الوئام- فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة، مشيرا إلى تسجيل مكة المكرّمة 46 درجة، فيما أصبحت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجلت كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85%.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرّمة سجلت 46 درجة، تليها وادي الدواسر والأحساء 45، وشرورة وينبع وحفر الباطن والمدينة المنوّرة والدمام والخرج سجلت 44 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تليها أبها وطريف 19 درجة والقريات 20 درجة، فيما سجل كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90 و85%.