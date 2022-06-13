مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 12053.44 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 268.91 نقطة ليقفل عند مستوى 12053.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 209 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 13 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 198 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوبا العربية، باتك، شمس، الإعادة السعودية، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بحر العرب، متطورة، الصقر للتأمين، الصادرات، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.63% و 9.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، أرامكو السعودية، اس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات اس تي سي، الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 276.44 نقطة ليقفل عند مستوى 21461.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 316 ألف سهم تقاسمتها 1827 صفقة.