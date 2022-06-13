مارسيلو يودع جماهير ريال مدريد بالدموع

ودع البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور، مدافع ريال مدريد، ناديه بالدموع حيث ذرفت الدموع من عيناه قبل أن يتفوه بأى كلمة ويبدأ حديثه وكلمته الأخيرة كلاعب في قلعة المرينجي

ونظم ريال مدريد الاسباني حفل توديعي كبير لنجمه البرازيلي مارسيلو، أكثر لاعب فى تاريخ النادي تحقيقاً للألقاب اليوم، بعد 16 موسماً مثالياً بقميص ريال مدريد.

وقال الأسطورة مارسيلو :"هذا ليس وداعًا ، لأنني لا أعتقد بأنني سأغادر ريال مدريد، لقد وعدت نفسي بأنني سأتحدث بشكلٍ طبيعي."

وأضاف مارسيلو: "أود أن أشكر ريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، لقد استيقظت كل يوم بإبتسامة، عندما غادرت البرازيل كنت أفكر في اللعب في دوري الأبطال، اليوم أغادر هنا كلاعب صاحب أكبر عدد من الألقاب في ريال مدريد".