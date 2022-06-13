بنفيكا يعلن التفاصيل الكاملة في رحيل نوينز إلى ليفربول

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، عن انتقال مهاجمه الأوروجواياني داروين نوينز إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال النادي البرتغالي، في بيان رسمي، إنه بموجب شروط وأحكام المادة 248 أ من قانون الأوراق المالية، توصل بنفيكا إلى اتفاق مع نادي ليفربول لكرة القدم، لنقل جميع حقوق اللاعب داروين نونيز، بمبلغ 75.000.000 يورو (خمسة وسبعين مليون يورو).

وأشار النادي في بيانه، إلى أن الاتفاق ينص على دفع أجر متغير، ليصل فيه المبلغ الإجمالي للصفقة إلى مائة مليون يورو.

وأضاف بنفيكا، أنه "يود أن يُعلم أيضًا أن الاتفاقية المذكورة أعلاه تعتمد على توقيع عقد العمل الرياضي للاعب مع نادي ليفربول".