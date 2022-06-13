نتيجة تاريخية.. نيجيريا تهزم ساوتومي وبرينسيب 10-0 في تصفيات أمم إفريقيا

اكتسح منتخب نيجيريا نيظره ساوتومي وبرينسيب بنتيجة 10/0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا 2023.

وشهدت المباراة تألقا واسعا لفيكتور أوسيمين الذي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في اللقاء، حيث افتتح فيكتور الأهداف في الدقيقة التاسعة قبل أن يسجل موسيس سيمون الهدف الثاني في الدقيقة 28 ثم تيريم موفي يسجل الثالث في الدقيقة 43 وفي الدقيقة 48 يسجل أوسيمين الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 55 يسجل بيتر الهدف الخامس، قبل أن يسجل موفي الهدف الثاني له والسادس لمنتخب نيجيريا، قبل أن يسجل أديمولا لوكمان الهدف السابع بالدقيقة 63، ويعود فيكتور أوسيمين ليسجل هدفين في الدقيقتين 65 و84، قبل أن يختتم إيمانويل دينيس الأهداف بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع منتخب نيجيريا رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ساوتومي وبرينسيب بلا نقاط في المركز الأخير.