بعد 24 سنة.. بلاتيني يعترف: تلاعبنا بقرعة كأس العالم 1998

خرج ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم بتصريحات مثيرة بشأن كأس العالم 1998 في فرنسا.

وكان بلاتيني هو رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 1998 والذي أقيم في فرنسا.

وقال بلاتيني في تصريحات نقلتها صحيفة صن الإنجليزية: "عندما نشرنا المواعيد قمنا بخدعة صغيرة وهي جعل منتخبي فرنسا والبرازيل في حالة إنهائهم لدور المجموعات في المركز الأول فلن يتقابلا سوى في المباراة النهائية".

واستمر "لم نمل لمدة ست سنوات حتى ننظم كأس العالم في فرنسا وقمنا ببعض الحيل الصغيرة".

وأكمل :" ألا تعتقدون أن الآخرين يقومون بفعل نفس الشيء لبلدانهم؟ فرنسا ضد البرازيل في المباراة النهائية كان حلم الجميع"."