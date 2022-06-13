مجلس الفيفا يعتمد نظام الخمس تبديلات بشكل دائم وزيادة قوائم الفرق

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ IFAB” اليوم الاثنين، على المصادقة على قرار اعتماد نظام الخمس تبديلات في المباراة بشكل دائم في المباريات التابعة للفيفا.

وترأس اجتماع المجلس، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم على رأسهم هاني أبوريدة.

وأقر المجلس اعتماد نظام الخمس تبديلات بشكل دائم في المسابقات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بدلًا من 3 تبديلات في المباراة الواحدة.

كما أقر المجلس زيادة الحد الأقصى لعدد اللاعبين في قائمة الفرق والمنتخبات التابعة لـ 26 لاعبًا بدلًا من 23 لاعبً في مختلف المسابقات التابعة للفيفا.

وتمت مناقشة تجارب أخرى مثل شرح بعض قرارات التحكيم أثناء المباراة وحساب وقت اللعب في ظل وجود توقفات في المباريات، كما تم النظر في تطبيق تقنية تكنولوجيا التسلل شبه الآلية